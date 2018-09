PSV maakt dankzij transfers Locadia en Pröpper bescheiden winst over vorig seizoen

PSV'er Rosario blij verrast door debuut in voorselec­tie Oranje

9:01 Pablo Rosario kwam woensdag in het bekerduel met Excelsior Maassluis (0-4) niet in actie, maar stond wel in het middelpunt van de belangstelling. De 21-jarige PSV'er zit voor het eerst in de voorselectie van Oranje.