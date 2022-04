PSV maakt geen fout tegen RKC in aanloop naar cruciale week

Met nog vijf speelrondes te gaan in de eredivisie blijft PSV daarmee vier punten achter op koploper Ajax, dat zaterdagavond met 2-1 won van Sparta Rotterdam. PSV startte onder aanvoering van Armindo Bruma goed aan de wedstrijd. De Portugees was de meest dreigende aanvaller op het veld, maar kreeg zijn kansen niet in het doel. Ver in de eerste helft lukte dat Joey Veerman wel. Met een heel beheerst schot wist hij de eerste treffer binnen te brengen en daarmee een vrijwel zekere overwinning. RKC kon er vrijwel niks tegenover zetten en leek uit te stralen dat de punten in andere wedstrijden gehaald moeten worden.

Na rust bleef PSV de betere ploeg, maar was de spanning pas weg na de 2-0 van Jordan Teze, zijn eerste treffer na negentig duels in de hoofdmacht van PSV. Kort daarvoor had RKC-spits Michiel Kramer nog een grote kans gemist en vond Schmidt het tijd om Cody Gakpo, Noni Madueke en Ibrahim Sangaré in de wedstrijd te wisselen. Kort voor tijd moest Madueke het veld weer verlaten, omdat hij fysiek niet in staat was om verder te gaan. Even daarvoor had ook Olivier Boscagli al last van een lichamelijk probleem, waarbij hij werd vervangen door Fredrik Oppegard.