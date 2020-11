PSV maakt zich op voor 'fysieke strijd' met Sparta

PSV-trainer Roger Schmidt is bij dat zijn selectie ongeschonden uit de strijd is gekomen na de 3-2 winst op PAOK gisteren in de Europa League. Geen van de Eindhovenaren raakte geblesseerd, ,,Wel zijn we wat vermoeid”, sprak de Duitser in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sparta van zondag.

,,Het is niet makkelijk zo snel weer te moeten spelen, maar ik heb niet het idee dat het voor ons moeilijk is om weer om te schakelen naar Eredivisie-voetbal. We zijn juist blij dat we veel wedstrijden mogen spelen. We focussen ons vandaag op het herstel. Ik ben blij om te zien dat we geen blessures hebben opgelopen", aldus Schmidt, die de tiende speelronde zondagavond om 20.00 uur afsluit met een thuiswedstrijd tegen Sparta.

Schmidt ziet de nodige gevaren voor PSV: ,,Niet alleen de zege van vorige week op ADO Den Haag (6-0), maar ook de gelijke spelen tegen AZ en Feyenoord geven aan dat het een team is met kwaliteiten. We moeten ons voorbereiden op een fysieke strijd, want het is een team dat graag mannelijk voetbal speelt."

Vrij kort na het duel met Sparta staat alweer de reis naar Spanje op het programma; donderdag wacht Granada in de Europa League. ,,We zijn wel wat vermoeid. Wellicht hebben we nieuwe spelers nodig in de opstelling. Dat zullen we moeten bekijken", aldus de trainer.

Sparta is de laatste twee wedstrijden in vorm, de vorige week werd ADO met 6-0 afgedroogd. © foto: Carla Vos

Schmidt wil zijn selectie graag fit houden: ,,Het is duidelijk dat geen een speler alle wedstrijden gaat spelen deze weken. De gevolgen van het coronavirus kun je zomaar het hele seizoen nog merken. Er zal ook niet echt sprake zijn van een winterstop. Je moet het allemaal niet onderschatten.”

PSV heeft na negen duels 20 punten, 4 minder dan koploper Ajax. Sparta staat negende met 9 punten. Sparta is de laatste twee wedstrijden in vorm, het sloot beide wedstrijden winnend af. De wedstrijd begint zondag om acht uur 's avonds.