PSV mag niet klagen na gelijkspel in Leicester, beslissing valt in Eindhoven

VideoLeicester City en PSV hebben in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Conference League niet gescoord: 0-0. De beslissing valt volgende week donderdag in Eindhoven. PSV kwam kort voor rust goed weg met een schot op de lat, maar had kort na rust een penalty moeten krijgen na een overtreding op Cody Gakpo.

Om het verschil in individuele kwaliteiten te compenseren, moest PSV als team op de top van zijn kunnen spelen, voorspelde trainer Roger Schmidt. De Duitser koos zoals verwacht voor Yvon Mvogo onder de lat, Joël Drommel werd na zijn belabberde prestatie tegen FC Twente op de bank geposteerd. De Zwitser was scherp, zeker ook met een paar hoge ballen.

Zoals heel PSV toch al scherp aan de wedstrijd begon. De fijne ambiance in het uitverkochte King Power Stadium hielp daaraan mee: al na twee minuten gaf Joey Veerman een steekbal op Mario Götze, die de buitenspel omzeilde, en van dichtbij keeper Kasper Schmeichel trof.

Daarna was het woord aan Leicester, dat eerst een paar speldenprikjes uitdeelde en in de 20ste minuut écht gevaarlijk werd na balverlies van Veerman: Kelehi Iheanacho stiftte maar nét naast het doel van Mvogo. The Foxes zetten toch al hoog druk op PSV, dat daar moeilijk een antwoord op kon verzinnen. De ruimtes lagen er wel, maar finesse aan de bal ontbrak.

Leicester City deed dat beter, de nummer tien van de Premier League was op slag van rust heel dicht bij de 1-0, maar Harvey Barnes raakte na een flitsende combinatie de lat.

Zo hield PSV stand en vlak na rust had de ploeg zelfs kans op meer: na 52 minuten werd Cody Gakpo neergehaald in de zestien, een zuivere strafschop, maar de Slowaakse scheidsrechter wuifde het weg. Omdat er geen VAR was, werd er gewoon doorgespeeld. Tot afgrijzen van Schmidt.

Na dat penalty-moment gebeurde er aanvankelijk weinig meer, Leicester City drong nog wel ietsje meer aan, maar werd niet echt gevaarlijk meer. Ook al omdat PSV geregeld het tempo eruit haalde. Zo bleef het bij 0-0 en heeft PSV volgende week nog alle kans om door te gaan.

Gakpo: ‘Ik denk dat het een penalty was’

Cody Gakpo keek met een redelijk goed gevoel terug op de eerste kwartfinale van PSV in de Conference League tegen Leicester City. “,,We spelen gelijk in een uitwedstrijd tegen toch geen slechte ploeg. We kunnen tevreden zijn”, zei de aanvoerder tegen Veronica na de 0-0. ,,Ze speelden goed voetbal en dwongen ons terug. We kregen er niet echt grip op”, zei Gakpo, die over de tweede helft meer tevreden was. ,,Toen deden we het beter.”

Gakpo werd in de 52ste minuut onderuit gegleden door de Portugese verdediger Ricardo Pereira. ,,Hij raakte de bal niet en mij wel. Ik denk dus dat het een penalty was. Het is jammer dat we in de Conference League geen videoscheidsrechter hebben, maar het is wat het is”, aldus de Oranje-international, die hoopvol is over de return van volgende week in Eindhoven. ,,We weten wat ons te wachten staat. We kunnen ‘m dan binnenhalen.”

Doelman Yvon Mvogo was voor het eerst sinds lange tijd weer basisspeler. De Zwitser kreeg de voorkeur boven Joël Drommel, die zaterdag in de competitiewedstrijd tegen FC Twente (3-3) geen goede indruk maakte. ,,Voor een keeper is het altijd fijn om de nul te houden en dat is gelukt”, zei Mvogo tegen ESPN. De keeper had verwacht wat meer te doen te krijgen. ,,Je speelt tegen een goede ploeg uit een sterke competitie, dan heb je niet altijd de bal. Ik verwachtte wel wat schoten op doel. Ik moet mijn teamgenoten echt bedanken, want ze hebben het goed gedaan. Het was heel prettig om hier te staan.”

PSV-trainer Roger Schmidt was tevreden. ,,Ik denk dat we het goed hebben gedaan. We speelden compact”, zei hij. “Soms hadden we het in de omschakeling wat beter kunnen doen.”

