PSV met vijf debutanten naar Verbier

Gold Cup gaat verder zonder Curaçao

7:25 PHILADELPHIA De voetballers van Curaçao hebben het toernooi om de Cold Cup met opgeheven hoofd verlaten. De ploeg van bondscoach Remko Bicentini verloor in de kwartfinale van gastland Amerika: 1-0. Het Lincoln Financial Field Stadium was stijf uitverkocht met 70.000 toeschouwers, dat is bijna de helft van het aantal inwoners van Curaçao.