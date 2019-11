PSV mist Bergwijn maar vermoedelijk ook Malen tegen Sparta

PSV kan in de eredivisiewedstrijd van morgenavond tegen Sparta Rotterdam nog geen beroep doen op Steven Bergwijn. De kans dat eredivisietopscorer Donyell Malen kan meespelen, is volgens trainer Mark van Bommel ook niet groot. ,,Ik kan op dit moment niet veel over de blessure van Malen zeggen", liet Van Bommel weten.