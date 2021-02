PSV mist Götze en Gakpo ook tegen Ajax, Unnerstall in wachtkamer

PSV treedt met dezelfde wedstrijdselectie aan als in het thuisduel met FC Twente van afgelopen zaterdag (3-0 zege). Of trainer Roger Schmidt iets gaat veranderen, wilde hij dinsdag nog niet zeggen. Keeper Lars Unnerstall deed het tegen FC Volendam (1-2 zege) in de vorige ronde uitstekend, maar dat wil volgens Schmidt niet zeggen dat hij woensdag aan de aftrap staat. ,,Daarover hebben we niks afgesproken”, aldus de coach.

Slechte voorbereiding

PSV heeft geen ideale voorbereiding achter de rug voor het bekerduel van morgen. Na de hevige sneeuwval zat een serieuze training er niet meer in voor de nummer twee van de eredivisie. ,,Onmogelijk, we hadden geen veld”, zei Schmidt. ,,We hebben vandaag een stukje van het kunstgras schoongemaakt, voor een korte activatietraining. Het is geen ideale voorbereiding, maar we moeten accepteren dat dit een speciale tijd is. We zijn klaar voor dit bekergevecht.”