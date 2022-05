PSV moet van NEC winnen en hopen dat Ajax punten verspeelt in titelstrijd

PSV rest seizoen zonder Ramalho, Veerman twijfelge­val voor duel met NEC

Na de teleurstelling in De Kuip van afgelopen zondag is er voor PSV ook vanuit de ziekenboeg slecht nieuws. Voor verdediger André Ramalho zit het seizoen erop. De Braziliaan kan niet meer in actie komen door enkelklachten. Daarnaast is Joey Veerman een twijfelgeval, omdat hij na de wedstrijd tegen Feyenoord niet meer okselfris is.

