PSV neemt Pablo Rosario niet meer mee naar Galatasaray, ook Ihattaren ontbreekt

Louis van Gaal gaat voor Henk Fraser als assistent bij Oranje

20 juli Henk Fraser is een van de beoogde assistent-trainers in de nieuwe staf van het Nederlands Elftal. Naast Danny Blind moet de Sparta-coach dan de tweede assistent worden van Louis van Gaal, van wie de officiële benoeming als bondscoach op korte termijn wordt verwacht. Technisch directeur Henk van Stee van de Rotterdamse club bevestigt dat hij is benaderd. ,,Maar,” zo stelt Van Stee, ,,Niet door de KNVB en het was nog in de aftastende fase.”