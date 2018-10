PSV onder 19 slaat in blessuretijd toe tegen Internazionale

VideoPSV onder 19 heeft een mooi succes in de UEFA Youth League weten te boeken. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy leek op het hoofdveld op De Herdgang lang onderuit te gaan tegen Internazionale uit Milaan, maar sloeg in de slotfase keihard toe: 2-1.

Via late goals van Joël Piroe en Yorbe Vertessen kwam de overwinning tot stand. PSV heeft daarmee drie punten gepakt in de eerste twee duels in de UEFA Youth League, nadat het twee weken geleden met 2-1 verloor bij FC Barcelona onder 19.

PSV liet na een goede openingsfase te bekronen met een goal. Het schoot daarin meerdere malen op het doel van inter, maar stuitte of op de goed keepende Vladan Dekic of was te onzuiver bij de inzetten. Jeugdinternational Mohammed Ihattaren (16) probeerde het meerdere malen en was eenmaal heel dichtbij. Dekic wist zijn schot knap uit de rechterkruising te tikken.

Evenwicht

Na het sterke begin was het duel meer in evenwicht en wist Inter uit een corner te scoren, via Facundo Colidio, die een puike eerste helft afwerkte. Het duel was daarna meer in evenwicht, waarna PSV in de tweede helft het initiatief weer nam. Onder aanvoering van de creatieve Ihattaren en de strijdende Michal Sadílek bleef de ploeg zoeken naar openingen. Nadat spits Yorbe Vertessen eerst op de paal had geschoten, kwam er vlak voor het einde een mooie kans voor Piroe. Hij kopte uit een corner de gelijkmaker voor het team van Van Nistelrooy binnen. In extremis was het Vertessen, die de zege nog op het bord kon zetten.

In de UEFA Youth League strijden de onder 19-teams in poules met dezelfde als in de Champions League. Inter geldt als een sterke formatie. De ploeg won vorig seizoen in de zomer het toernooi om de Otten Cup in Eindhoven.

PSV on Twitter Lekker Joël! 👏🏻 #UYL #PSVINT 1-1 https://t.co/1gGxOO10mZ