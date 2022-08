PSV rondt laatste loodjes op de transfermarkt af: deze Engelse clubs jagen nog op Cody Gakpo

Door Rik Elfrink



PSV is nog even druk op de transfermarkt, die voor de Eindhovense club op woensdagavond sluit. Het is erin geslaagd een persoonlijk akkoord te bereiken met Anwar El Ghazi over een contract in Eindhoven. De oud-Ajacied wordt vandaag of morgen gepresenteerd en ondertekent een meerjarige aanbieding van PSV.