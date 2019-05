PSV shopt ook voor vrouwenelftal voor het eerst in Mexico

Ceci Santiago is de doelvrouw van het nationale team van Mexico. Met haar land was ze vorige maand in Nederland voor oefenduels met de Oranjeleeuwinen en met PSV. Die wedstrijd op De Herdgang was het eerste thuisduel van de PSV-vrouwen dat live via een internetstream werd uitgezonden. PSV is dankzij spelers als Hirving Lozano en Érick Gutiérrez enorm populair in Mexico en richt zich meer en meer op de markt aldaar. De Eindhovense club startte een samenwerkingsverband met Chivas Guadalajara met de oud-PSV’ers Carlos Salcido en Francisco Maza Rodriguez als ambasseurs ter plaatse. Onlangs had PSV met de nieuwe hoofdsponsor Metropoolregio Brainport Eindhoven in Guadalajara een stand op de grootste talentenbeurs ter wereld. Zaterdag zong de naam van Santiago in Mexicaanse media rond en werd er druk gespeculeerd over de overgang van de eerste Mexicaanse vrouw naar PSV. Later volgde de bevestiging dat Santiago de eerste speelster uit de nog nieuwe Liga MX is die naar Europa vertrekt.