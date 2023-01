PSV sluit oefencampagne af met ruime zege op Rot-Weiss Essen in besloten oefenduel

Xavi Simons, Ismael Saibari, Anwar El Ghazi en Guus Til kwamen tot scoren voor PSV. Bij rust was het 1-0 voor de nummer 3 van de Eredivisie. Rot-Weiss Essen is de nummer 13 van de derde Bundesliga.

PSV, dat afgelopen vrijdag in een vriendschappelijke wedstrijd met 3-0 te sterk was voor AC Milan, hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Sparta. Dinsdag is de club uit Rotterdam opnieuw de tegenstander, dan in de KNVB-beker.