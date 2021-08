PSV spoelt Europese kater weg met heerlijke wedstrijd tegen Groningen

,,De eerste helft was een beetje moeizaam", zei PSV-aanvoerder Marco van Ginkel na de wedstrijd bij ESPN. ,,We krijgen twee tegengoals, dat was een beetje onnodig. Maar dit is lekker na dinsdag en we maken nog een mooie goal aan het einde.”

Wat er verkeerd ging bij te tegengoals? ,,Met het druk zetten stonden we niet helemaal goed, daarmee help je ze in de wedstrijd, terwijl je het betere team was. We moeten gewoon de bal rond laten gaan en de kansen benutten. Dat hebben we later wel gedaan.”