PSV staat op het punt om Ritsu Doan voor een stevig bedrag te verkopen

PSV wil in ieder geval zo'n 8 à 9 miljoen euro ontvangen voor Doan en het is nog even afwachten of Freiburg dat helemaal kan matchen. De Bundesliga-club wil ver gaan om de Japanner aan de selectie toe te voegen. Het team heeft een uitstekend jaar achter de rug en wil uitgroeien tot een stabiele subtopper in Duitsland.