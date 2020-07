PSV stopt verkoop seizoenkaarten, grens van 26.000 bereikt

,,Ik ben ontzettend trots op onze loyale supporters”, zegt Frans Janssen, commercieel directeur. ,,Dat we ook in deze tijd zoveel seizoenkaarten mogen uitgeven, wil iets zeggen over de liefde die zij voor de club voelen. De verkoop van onze seizoenkaarten heeft daarom nu wat ons betreft het maximum bereikt. Nu we het Philips Stadion nog niet volledig mogen bezetten, willen we onze supporters wel de kans geven enigszins regelmatig een wedstrijd te bezoeken. Indien op een later moment de regels omtrent Covid-19 versoepelen, kunnen we overwegen de verkoop van de seizoenkaarten weer te hervatten.”