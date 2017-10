PSV strikt Aziatisch gokbedrijf als sponsor

Wanneer de gokmarkt in Nederland open gaat? Van Haastert durft er niet over te speculeren. Eerder leek het erop dat dat op 1 januari 2018 zou gebeuren, maar dat is volgens de PSV'er niet haalbaar. ,,Het gaat gebeuren, dat weten we zeker", zegt hij erover. ,,Wanneer precies blijft lastig om aan te geven. Er is de afgelopen maanden druk geformeerd in Den Haag en wanneer er nieuwe regels ingaan, moeten we op dit moment afwachten. Hoe deze voor voetbalclubs en sponsoring zullen uitpakken, is ook nog onduidelijk."



PSV verwacht niet dat het door de gesloten Nederlandse gokmarkt vele miljoenen per jaar misloopt. Wel zou een deal met een gokbedrijf een substantiële jaarlijkse bijdrage (in de orde van grootte van 1 tot 1,5 miljoen euro per jaar) voor de Eindhovense club kunnen opleveren, verwacht men. ,,Wij voeren wel gesprekken met deze partijen en zien ook dat ze in het buitenland niet direct de strategie meer hebben om hoofdsponsor te worden."