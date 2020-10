PSV-talenten kunnen vooral veel leren van snelle denker Mario Götze

Door Maarten Wijffels



Nee, Roger Schmidt had geen moment getwijfeld. Voor de trainer van PSV was duidelijk dat Mario Götze zo snel mogelijk moest gaan debuteren. ,,Hij is fit bij ons binnengekomen, op de trainingen pikte hij direct aan’’, sprak Schmidt na de 0-3 zege tegen PEC Zwolle. ,,Het enige wat hij nodig heeft is wedstrijdritme, dus, ja, daarom startte Mario vandaag.’’



Het werd een debuut om mee thuis te komen. Na acht minuten had de nieuwkomer al de 0-1 op zijn naam. Natuurlijk profiteerde Götze bij die goal van een slechte terugspeelbal van PEC-middenvelder Clint Leemans, maar hij kon dat ook doen, omdat hij er zelf al op had geanticipeerd.



En dat was de indruk die van zijn hele eerste optreden bleef hangen: de eredivisie heeft een slimme speler en een snelle denker erbij.