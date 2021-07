PSV tankt met oefenzege voor 20.000 fans vertrouwen voor tweeluik met Galatasaray

Het voelde al snel weer als vertrouwd: 20.000 zingende PSV-fans in het Philips Stadion. De laatste keer dat de Eindhovenaren door tienduizenden supporters aan werden gemoedigd was op 1 maart 2020 tegen Feyenoord. Die support deed PSV - zeker voor rust - ook goed.



De ploeg van Roger Schmidt zette PAOK, de nummer twee van Griekenland, stevig onder druk en kreeg tal van scoringskansen. Ook door de impulsen van Marco van Ginkel, die meer en meer de oude wordt: met diverse schoten uit de tweede lijn nam hij het doel van PAOK onder vuur. Met een van die schoten raakte hij de lat, met een andere poging stond hij aan de basis van een treffer van Noni Madueke, die na 25 minuten uit de rebound scoorde: 1-0.



Daar bleef het ook bij in de eerste helft, ondanks een stortvloed aan kansen voor PSV, dat in de tweede helft met een nagenoeg nieuwe ploeg aantrad. Alleen Joël Drommel en Ibrahim Sangaré speelden meer dan 45 minuten tegen PAOK, dat ook na rust geen vuist kon maken tegen PSV. De thuisploeg zelf was via Fodé Fofana, Ryan Thomas en Mo Ihattaren nog wel dicht bij de 2-0, maar die viel niet meer.