PSV terug naar Noorwegen: ‘Rosenborg van toen is beter dan nu’

Edwin ZoetebierPSV reisde vijftien jaar geleden voor de eerste keer naar Trondheim om het in de Champions League op te nemen tegen Rosenborg BK. Hoe is het met de spelers van toen en hebben ze nog tips voor PSV?

Het is vijftien jaar later nauwelijks voorstelbaar, maar ook topkeeper Heurelho Gomes had bij PSV een aanloopje nodig en werd weleens gewisseld. Met Edwin Zoetebier (49) had de club een ervaren en degelijke goalie achter de hand en dus moest hij de honneurs in de beginfase van successeizoen 2004-2005 soms waarnemen.

,,Met Gomes is het later geloof ik wel goedgekomen”, grapt de huidige keeperstrainer van FC Volendam. ,,Gekheid natuurlijk. Het was fantastisch wat hij na een tijdje met dat lange lijf liet zien. Ik moest soms gokken op ballen die hij zonder grote problemen kon pakken. We hebben heel prettig samengewerkt in de twee seizoenen dat ik er was.”

Rosenborg

Het topseizoen van PSV liep onder meer langs Trondheim, waar PSV vanmiddag landt om morgen het duel met Rosenborg BK te gaan spelen. ,,Het Rosenborg van toen moet je denk ik iets hoger inschalen dan het team van nu, zonder ze te onderschatten. Destijds struikelden de nodige grote ploegen daar in de kou en zelfs in de Champions League hadden ze een aardige reputatie opgebouwd. Thuis keepte ik en wonnen we met 1-0 en in Noorwegen stond Gomes in de goal. Ik weet nog dat de wedstrijd op het punt van beginnen stond en zo’n UEFA-official zijn keepershandschoenen afkeurde. Er stond een sponsornaam op die er niet op mocht staan. Mart van den Heuvel (toen nog verzorger, red.) had een stift bij zich en kraste de naam door. Daarna was het toch ineens allemaal goed.”

PSV-doelman Edwin Zoetebier.

Zoetebier weet nog dat het krengerig koud was in Rosenborg. ,,In oktober zijn wij dat nog niet zo gewend. Uiteindelijk boekten we toen een goede en zakelijke overwinning.” John de Jong scoorde in de slotfase, waarmee PSV een belangrijke bouwsteen voor overwintering in de Champions League legde. ,,Het was een geweldig seizoen, waarbij Phillip Cocu echt steengoed was. Hij was toen de grote leider en al wat verder dan Mark van Bommel, die zijn carrière in het buitenland later glans zou geven. Achteraf is het een enorme eer dat je van zo’n ploeg deel mocht uitmaken.”

Van links naar rechts: Edwin Zoetebier , Guus Hiddink , John de Jong en Mark van Bommel op de nieuwjaarsreceptie van PSV