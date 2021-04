PSV-trainer Roger Schmidt weer op de radar bij Duitse club

Hertha beleeft een moeilijk seizoen in de Bundesliga en staat op dit moment zelfs op een plaats die Bundesliga-voetbal in 2021-2022 onzeker maakt. Hertha is de huidige nummer zestien van de stand en als dat zo blijft, moet de Berlijnse formatie play-offs spelen tegen een ploeg uit de tweede Bundesliga. Dat zou zomaar een grote naam als Hamburger SV kunnen zijn, dat nu derde staat.

PSV rekent op dit moment gewoon op een langer verblijf van Schmidt, die in Eindhoven nog een contract heeft tot medio 2022. Later dit jaar wordt bekeken of een verlenging mogelijk is. De berichtgeving maakt in ieder geval duidelijk dat de 54-jarige trainer onder voetbaldirecteuren in Duitsland een gewild man is.