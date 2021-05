PSV-trainer Schmidt looft potentiële EK-ganger Gakpo en rekent op langer verblijf Götze

NEC heeft de wapens voor een stunt in play-offs

13 mei NIJMEGEN - NEC jaagt op promotie via de play-offs. Almere City FC is zaterdagavond de eerste horde op weg naar de eredivisie. In Nijmegen is er na de late 2-1 zege in de slotwedstrijd van de competitie op FC Dordrecht van woensdag volop geloof in de eigen kansen.