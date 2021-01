PSV twijfelt nog over inzetbaarheid Gakpo en Madueke tegen Sparta

PSV mist sowieso Nick Viergever en Mario Götze, die nog niet fit genoeg zijn om te spelen. Door het verlies tegen AZ staat er druk op het duel en dat realiseert trainer Roger Schmidt zich. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen halen als we de dingen beter doen dan woensdag. In dat duel zijn we hard gestraft voor een aantal fouten en zijn we voorin niet in staat geweest om voldoende intensiteit aan de dag te leggen. Daar gaan we met elkaar over spreken en we gaan beelden terugkijken om dingen beter te doen.”