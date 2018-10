PSV uit bekertoernooi na historische afgang thuis tegen RKC

De sensationele overwinning van de Waalwijkers zorgde bij met name doelman Etienne Vaessen voor grote blijdschap. Met twee grove fouten was hij verantwoordelijk voor de twee PSV-treffers. Dankzij de excellerende Maatsen kon Vaessen toch nog juichend van het veld stappen. RKC Waalwijk had in de eerste ronde ook al eredivisionist NAC Breda uitgeschakeld (2-0).

Van Bommel kiest voor B-ploeg

PSV speelde in het Philips Stadion met elf andere spelers dan afgelopen zaterdag in Groningen en dat was goed te zien. De ploeg miste ritme en was een verzameling individuen, die nooit het gebruikelijke niveau in de eredivisie of Champions League kon benaderen. Het team van Van Bommel kwam in reguliere tijd nogal goedkoop aan de goals, met dank aan geklungel van RKC-goalie Vaessen. Al na 24 seconden was het de Mexicaan Gutiérrez die de RKC-sluitpost met een schot wist te verrassen. De grabbelende keeper had geen antwoord op de houdbare inzet, waardoor PSV een makkelijk avondje tegemoet leek te gaan.

Maatsen held van RKC

De 1-0 was het startsein voor een offensief, maar PSV sloeg geen munt uit de fase van dominantie. Sterker nog, RKC begon van zich af te bijten en wist via Dylan Seys zelfs de 1-1 te maken. PSV probeerde voor rust nog wel de voorsprong terug te krijgen, maar was voor de goal net niet scherp genoeg. Na rust had RKC een paar kansen op de 1-2, maar was het toch vooral PSV dat domineerde.

Via opnieuw gepruts van doelman Vaessen werd het 2-1. Hij speelde een bal onder druk van Matthias Verreth belabberd in en de alerte Mauro Júnior had in de gaten dat er iets te halen viel. Daarna kreeg RKC via Said Bakari nog een grote kans om de 2-2 te maken, maar zijn schot over de grond ging net naast. Even later was het via Darren Maatsen alsnog raak: 2-2. Hij was eerder bij de bal dan Nicolas Isimat-Mirin, die zich de kaas van het brood liet eten.