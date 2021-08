PSV vernedert Ajax na rood voor Tagliafico en wint Johan Cruijff Schaal

Door Johan Inan



Werd het een opwarmer met de handrem erop of een serieuze graadmeter voor de aanstaande titelstrijd? Niets van dat eerste, of het moest zijn dat Ajax, zoals coach Erik ten Hag al voorspelde, niet in staat bleek om negentig minuten tekeer te gaan omdat het een handvol internationals nog aan de topconditie ontbreekt. Hij stelde desalniettemin, zijn sterkste formatie op.



Dat ook Roger Schmidt dat op de drempel van CL-voetbal, waar tevens een zak met tientallen klaarligt, deed, was verrassender. Maar zo kreeg het voor de helft gevulde stadion wel meteen een intens topduel met de grootste attracties van het komende eredivisieseizoen te zien. Met Steven Berghuis in het shirt van Ajax dus, en bij PSV waren Mario Götze en Madueke ‘gewoon’ van de partij.

Dat die laatste in de voorrondeduels met Galatasaray en FC Midtjylland de man in bloedvorm bleek, was bij Ajax kennelijk nog niet doorgedrongen toen Madueke met slechts honderd tellen op de klok aan zijn eerste dribbel begon. Die was vooral Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico, even eerder nog in het zonnetje gezet voor het veroveren van de Copa Ámerica, te machtig. Madueke glipte met een krachtige versnelling tussen beide Argentijnen door en schoof de openingstreffer in de korte hoek binnen: 0-1.

Volledig scherm Noni Madueke was bij vlagen ongrijpbaar tegen Ajax. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax ontketende daarop een storm. Eentje waarbij PSV met kunst- en vliegwerk overeind bleef. Na een fraaie voorzet van Dusan Tadic leek de eerste treffer van Berghuis voor Ajax in de maak, ware het niet dat Joël Drommel zijn kopbal via de lat uit het doel sloeg. Niet veel later ontplofte het stadion alsnog toen Ajax met een weergaloze aanval, waarbij Ryan Gravenberch, Berghuis (twee keer), Tadic en Haller de bal één keer rakend de gelijkmaker forceerden. Zo dachten ze ten minste, maar al snel bleek het een thema voor de VAR. Na minuten van lijnen trekken, ging er alsnog een streep door de fraaie treffer.

De schade bleek nog groter voor Ajax, dat na het oponthoud het momentum kwijt was. PSV bleef makkelijker aan de bal en kon meer counteren. Bijvoorbeeld toen Götze met een prachtig hoogstandje op het middenveld een tegenaanval inleidde, die andermaal door de rappe Madueke werd gepromoveerd tot treffer. Een verdubbeling van de marge voor het ontketende PSV en een fraai uitzicht op de eerste trofee, nadat Ajax de nationaal de laatste vijf prijzen veroverde. Dan moest alleen wel voorkomen worden dat de beker- en titelhouder net als in de laatste twee competitieduels een achterstand goedmaakte.

Dat lukte nu wel, met hulp van Tagliafico. De linksback hield aan de Super Cup een dubieuze eer over: Tagliafico werd vijf minuten voor rust de laatste speler die door Kuipers van het veld werd gestuurd. Erger nog voor Ajax was dat zijn onbesuisde tackle op André Ramalho aan de zijlijn een volgende comeback nauwelijks nog mogelijk maakte. Aan het begin van de tweede helft voetbalde de ploeg van Ten Hag nog makkelijker. De aansluitingstreffer bleef echter uit, ook omdat veel aanvallen spaak liepen bij dissonant Haller, die onder luid gejuich werd vervangen door David Neres.

Volledig scherm Nicolás Tagliafico met rood van het veld. © Pro Shots / Stanley Gontha

PSV kreeg steeds meer ruimte en kansen. Pasveer, die zijn officiële Ajax-debuut maakte omdat Maarten Stekelenburg niet helemaal okselfris was, kon nog de nodige schoten pareren. Maar in en na een fase waarin beide coaches erop los wisselden, liep PSV alsnog uit naar een grote zege. Invaller Yorbe Vertessen tekende van dichtbij voor de 0-3, terwijl uitblinker Götze met een fraaie krul voor het slotakkoord zorgde.

Zo liep titelhouder- en favoriet Ajax bij de aftrap van het voetbalseizoen tegen een keiharde dreun van de grootste concurrent aan.

