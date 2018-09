De club is blij dat de Mexicaanse voetbalbond Gutiérrez en Lozano vrijaf gaf voor de interland van vannacht met de Verenigde Staten. 'Guti' moest nog een aantal stempels in Mexico halen om zijn werkvergunning rond te kunnen maken. Met hem heeft trainer Mark van Bommel een extra optie voor het middenveld aan boord.

Gutiérrez kwam vorige week vrijdag zestig minuten in actie tijdens de door Mexico met 1-4 van Uruguay verloren interland. Lozano speelde daarin bijna drie kwartier. Doelpuntenmaker Gastón Pereiro keerde eergisteren al terug in Eindhoven en ook de Australiërs Aziz Behich en Trent Sainsbury sluiten deze week weer aan. PSV bereidt zich vanaf donderdag met een nagenoeg complete groep (alleen Rigo en Romero zijn nog herstellende van blessures, red.) voor op het duel met ADO, waarna drie dagen later al de Champions League-topper tegen FC Barcelona volgt. De week krijgt nog meer belang, omdat volgende week zondag ook het thuisduel met Ajax volgt.