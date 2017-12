PSV verwelkomt nieuwe spits Maxi Romero al in januari

Hij wordt door de Eindhovenaren een half jaar gehuurd van Vélez Sarsfield en kan zodoende een aantal maanden acclimatiseren bij PSV. Het officiële contract van Romero bij PSV gaat pas op 1 juli 2018 in. Dit seizoen draagt hij rugnummer 22.



Romero kost PSV naar verluidt iets meer dan tien miljoen euro. De spits was in 39 wedstrijden voor Vélez Sarsfield goed voor acht doelpunten en twee assists. De 18-jarige Argentijn stroomde in 2016 vanuit de jeugdopleiding door naar het eerste elftal van Vélez Sarsfield.

,,PSV wordt mijn eerste club buiten Argentinië, dat wordt een speciale ervaring," reageerde Romero eerder bij PSV TV. ,,Samen met mijn vader en zaakwaarnemer hebben we besloten m’n carrière elders te vervolgen. Ik hoop de fans veel doelpunten te kunnen laten zien, net als ik bij Vélez Sarsfield heb kunnen doen.