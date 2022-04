PSV viert in eigen stadion feest met bijna 20.000 fans

Ook maakten zij onder luid gejuich een ereronde langs de fans, die het stadion voor ongeveer een derde vulden. Rondom de huldiging waren naar schatting een kleine 20.000 mensen op de been in en rondom het Philips Stadion.

Bijna één voor één mochten de spelers de ‘dennenappel’ tonen aan de fans. Marco van Ginkel sprak - net als Joey Veerman - de PSV-supporters nog even kort toe op het veld. ,,Ik denk dat we een prachtige overwinning hebben behaald. Jullie (de supporters) zijn er altijd. Het seizoen is nog niet voorbij, dus wie weet pakken nog wel een prijs. Let op.”