PSV voelt comfort, maar geen zekerheid

Aan die imponerende reeks hoopt trainer Phillip Cocu zondag opnieuw een zege toe te voegen. De Gelredome was de afgelopen vier jaar voor PSV een prettige plek en de Eindhovenaren verloren in de Gelderse pop- en voetbaltempel nog nooit. De laatste zeperd bij Vitesse? PSV struikelde in 1997 op Nieuw-Monnikenhuize, toen Cocu al onder contract stond in Eindhoven. ,,Maar dat die statistieken zo zijn, weten ze bij Vitesse ook. Het motiveert hen misschien alleen maar om tegen ons iets neer te zetten", dacht Cocu vrijdag. ,,Andersom geeft het ons natuurlijk ook wel vertrouwen dat we deze reeks hebben neergezet."

Te vroeg

PSV kent niet al te veel zorgen zorgen en hoopt via een serie de komende weken afstand te nemen in de eredivisie. Beslist is er vooralsnog niets, benadrukte Cocu, al voelt de huidige voorsprong erg comfortabel. Ook het al op acht punten achterstand gezette Feyenoord ziet de trainer van PSV nog gewoon als concurrent. ,,Na negen of tien wedstrijden al over een beslissing praten, is veel te vroeg", vond hij gisteren.

Quote Na negen of tien wedstrijden al over een beslissing praten, is veel te vroeg. Phillip Cocu

Locadia

De oefenmeester besluit zaterdag in overleg met de medische staf en Jürgen Locadia of de aanvaller morgen inzetbaar is. Locadia bleef eergisteren in Volendam ook al aan de kant nadat hij vorige week tegen Heracles door zijn enkel ging. ,,Jürgen is een twijfelgeval, maar de anderen zijn waarschijnlijk terug", aldus de coach.

Volledig scherm Jürgen Locadia kampte vorige week met enkelklachten. © Joep Leenen