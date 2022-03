PSV voorziet na dit seizoen een transferrecord voor Gakpo, maar wie wint straks de slag om de aanvaller?

Van Eijden maakt rentree bij gelijkspel reserves NEC tegen Fortuna Sittard

NIJMEGEN - Rens van Eijden heeft zijn officieuze rentree gemaakt voor NEC. De verdediger speelde in de reservecompetitie tegen Fortuna Sittard zijn eerste wedstrijd van het seizoen en zag de Nijmeegse club in extremis met 2-2 gelijkspelen in De Goffert.

21 maart