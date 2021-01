PSV waakt in Emmen voor eerste verlies tegen hekkensluiter deze eeuw

PEC Zwolle - Heracles Almelo (18.45 uur)

• Goed opletten vanaf de aftrap, want de historie bewijst dat er de laatste jaren regelmatig spektakel is in de eerste minuten van PEC - Heracles. In acht van de laatste elf eredivisie-ontmoetingen tussen beide teams viel de openingstreffer binnen twintig minuten.

• Heracles houdt na de jaarwisseling de poorten gesloten. Slechts vier teams kregen minder schoten op doel tegen in 2021 dan Heracles (15), dat in de vier competitieduels dit kalenderjaar net zo vaak de nul hield (2 keer) als in de dertien wedstrijden daarvoor.

• Sinds zijn debuut voor PEC was Reza Gchoochannejhad gemiddeld elke 102 speelminuten in de eredivisie goed voor een treffer (12 goals in 1221 minuten). In die periode hebben van alle spelers met minstens tien goals alleen Klaas Jan Huntelaar (81) en Georgios Giakoumakis (97) een beter gemiddelde.

Vermoedelijke opstelling Heracles. Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle.

FC Emmen - PSV (20.00 uur)

• FC Emmen verloor thuis nog nooit van PSV in de eredivisie (G2). Daarmee is het de enige nog bestaande profclub die nog nooit een nederlaag in eigen huis hoefde te slikken tegen PSV.

• Toch lijkt er op basis van het verleden hoop voor de topclub dat er nu wél een overwinning komt. PSV won de laatste twintig uitduels op bezoek bij de ploeg die de dag begon als hekkensluiter. De laatste keer dat er punten werden verloren in zo'n duel was op 7 november 1999 (2-1 bij NEC).

• Er lonkt een seizoensprimeur voor PSV. De meest recente uitwedstrijd bij Sparta werd door PSV gewonnen (3-5). De Eindhovenaren wonnen dit seizoen echter nog geen enkele keer twee uitwedstrijden achter elkaar.

Vermoedelijke opstelling PSV. Vermoedelijke opstelling FC Emmen.

FC Groningen - ADO Den Haag (21.00 uur)

• FC Groningen staat knap op de zesde plaats, maar sprankelend is het spel dit jaar nog niet. Alleen FC Emmen (35) noteerde dit seizoen minder doelpogingen in 2021 dan FC Groningen (39, net als Fortuna Sittard), ADO Den Haag volgt op de vierde plaats (41).

• Er wacht een clash der minutenvreters in Groningen. Milan van Ewijk miste nog geen enkele minuut dit seizoen (1620) en is samen met Ko Itakura een van de zes veldspelers waarvoor dit geldt.

• Marko Vejinovic veroverde sinds zijn komst naar ADO Den Haag in januari 2021 32 keer balbezit, meer dan elke ADO-speler. Zijn gemiddelde van acht balheroveringen per 90 minuten is het hoogste gemiddelde van alle spelers van ADO deze eredivisiejaargang.

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. Vermoedelijke opstelling FC Groningen.