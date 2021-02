PSV wacht al 14 toppers lang op een zege: ‘Ik kan niet over de historie praten’

Door Maarten Wijffels



De laatste keer dat PSV een binnenlandse topper won? Dat was op 22 december 2018. Destijds werd het 3-1 tegen AZ door goals van Steven Bergwijn, Michal Sadilek en Hirving Lozano. De winterstop startte daarna voor de ploeg van trainer Mark van Bommel met zestien zeges in zeventien competitieduels.



Sindsdien kon PSV niet meer juichen na toppers. Er lijkt een allergie ontwikkeld voor winnen van Ajax, Feyenoord en AZ. Het lukte niet meer onder Van Bommel, niet onder interim-opvolger Ernest Faber en ook nog niet onder Roger Schmidt.



,,Ik kan niet over de historie praten,’’ zei Schmidt gisteren op weg naar de bekerkraker tegen Ajax. ,,Wat dit seizoen onder mijn leiding betreft kan ik zeggen: de re-matches in de competitie komen nog. En een bekerwedstrijd is altijd een wedstrijd op zich. Nee, ik gebruik de reeks niet in mijn voorbereiding. En ja, er ligt een taak voor mij. Laten we in mei eens kijken hoe het er dan voor staat.’’