PSV wacht al 31 jaar op bekeroverwinning tegen Ajax

StatistiekenMet behulp van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op de TOTO KNVB-bekerwedstrijd Ajax - PSV. Dit zijn de leukste feitjes over de wedstrijd, die vanavond om 20.00 uur begint.

• Ajax en PSV hebben sinds 1956/1957 elf keer voor de TOTO KNVB-beker tegen elkaar gespeeld. Ajax trok acht maal aan het langste eind, PSV drie keer. De Amsterdammers wonnen de laatste vier bekerduels met PSV. De laatste keer dat de Eindhovenaren wonnen was in de halve finales in 1989/1990 (2-2, 4-2 na strafschoppen).

• Ajax heeft elk van zijn laatste dertien bekerwedstrijden in de kwartfinales gewonnen. De laatste club die Ajax in deze fase uitschakelde was Feyenoord (1-2) op 8 maart 1995.

• PSV bereikte in 2015/2016 (1-3 thuisnederlaag tegen het FC Utrecht van Erik ten Hag) en 2017/2018 (2-0 uitverlies tegen Feyenoord) voor het laatst de kwartfinales van de KNVB-beker. De laatste keer dat de club de halve finales haalde was in 2012/2013. In de kwartfinales werd destijds onder leiding van Dick Advocaat thuis met 2-1 van Feyenoord gewonnen.

Volledig scherm Michael Laudrup met de beker in handen na een 5-0 zege op PSV in 1998. © REUTERS

• Sébastien Haller scoorde zes keer in negen duels om de TOTO KNVB-beker. Op 4 februari 2016 hielp hij FC Utrecht middels een doelpunt en assist met 1-3 langs PSV in de kwartfinale.

• De Brabanders wonnen deze eeuw twee keer de TOTO KNVB-beker. In het seizoen 2011/12 was dat voor het laatst. Ajax won de dennenappel deze eeuw vijfmaal In het seizoen 2018/19 was dat voor het laatst.

• Dusan Tadic scoorde slechts een keer in veertien wedstrijden tegen PSV: een penalty voor Ajax in de 3-1 thuiszege in de eredivisie in 2019.

• Als trainer is Erik Ten Hag ongeslagen in zijn laatste 5 wedstrijden tegen PSV in alle competities (W3-G2-V0). PSV-trainer Roger Schmidt is ongeslagen in zijn drie wedstrijden tegen Ajax. Naast de 2-2 in de competitie begin januari, schakelde hij Ajax met Red Bull Salzburg uit in de Europa League van 2013/2014. In Amsterdam won Salzburg met 0-3 om vervolgens een week later met 3-1 te winnen van Ajax.

Volledig scherm PSV-trainer Roger Schmidt verloor nog nooit van Ajax. © ANP