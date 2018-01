PSV wacht heet bekeravondje in de Kuip

LIVE TT: Neymar betreurt vertrek Moura, Özil tekent bij

9:29 Om klokslag 24.00 uur sluit vanavond de winterse transfertermijn van 2018. Wat kunnen we vandaag nog verwachten? Verkast Quincy Promes naar Southampton, is Pierre-Emerick Aubameyang inderdaad op weg naar Arsenal en wie verlost Davy Klaassen van Everton? De hele dag houden we op AD.nl een liveblog bij over de laatste transferontwikkelingen in Europa. Mis hier niets!