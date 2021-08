PSV wil CL-kater wegspelen tegen FC Groningen

Analyse Luuk de Jong, een type Henk Veerman of toch Maxi Romero: haalt PSV nog een nieuwe spits?

25 augustus PSV miste tegen Benfica een unieke kans om als nummer 2 van Nederland weer eens de Champions League te halen. Naast de kater en de kritiekpunten (geen plan-B in de slotfase) kan PSV ook vooruit met wat het in twee play-offduels liet zien. Zo stug en compact als Benfica? In de eredivisie kom je dat in een titelrace niet tegen.