PSV wil prima week afsluiten met zege op Fortuna Sittard

Pascal Jansen verwacht ruimte te krijgen met AZ: ‘Bodø gaat hier echt niet de bus parkeren’

AZ heeft morgen een overwinning nodig tegen Bodø/Glimt om de kwartfinales van de Conference League te halen. Vorige week in Noorwegen werd met 2-1 verloren, maar ondanks dat resultaat is trainer Pascal Jansen niet bang dat de tegenstander naar Alkmaar is gekomen om zich in te graven.

16 maart