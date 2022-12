PSV wint besloten oefenduel met Poolse koploper dankzij vier verschillende doelpuntenmakers

PSV kwam tijdens het duel met de Polen na ruim een half uur achter, maar herpakte zich en stond in een mum van tijd met 2-1 voor. Bij de Eindhovenaren ontbreken nog de nodige spelers in verband met het WK. Érick Gutiérrez, Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons zijn er nog niet bij. Gutíerrez meldt zich eind volgende week bij PSV en de Oranje-gangers zullen nog iets langer vrijaf krijgen.

Debuut

Bij PSV stond middenvelder Tim van den Heuvel in de basis. De 17-jarige jeugdspeler uit de eigen opleiding maakte zijn officieuze debuut in het eerste elftal. Daarnaast was Mauro Júnior weer beschikbaar als basisspeler. De Braziliaan was dit jaar lang uitgeschakeld met een liesblessure, maar lijkt nu volledig terug.