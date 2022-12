PSV wint dankzij goals van El Ghazi en Bakayoko oefenwedstrijd met bijzonder format

De wedstrijd kende een bijzonder format, met vier keer dertig minuten speeltijd. Daardoor kon PSV twee ploegen aan het werk zetten, die na vanmiddag allebei een uur speeltijd in de benen hebben. Ploeg één van PSV moest een 0-1 achterstand slikken, omdat de Italianen in het tweede halfuur op voorsprong kwamen. Team twee wist er toch nog overheen te komen, dankzij dus El Ghazi en Bakayoko. El Ghazi wist met een knap schot in de kruising te scoren en zijn Belgische ploeggenoot deed dat in de lange hoek.