PSV wint na bizarre busrit: ‘Zahavi kreeg overval thuis live mee, de emoties gierden door de spelersbus’

Door Maarten Wijffels



Een ritje met de bus van Eindhoven naar Tilburg. Marco van Ginkel maakte het als speler van PSV al zo vaak mee. Niks bijzonders aan. Maar het ritje van deze zondagmiddag 9 mei 2021 zal hem en alle andere spelers en stafleden voor altijd bijblijven.



,,We waren met twee bussen’’, vertelt Van Ginkel een halfuurtje na de 2-0 zege op Willem II. ,,Ik zat in dezelfde bus als Eran. Opeens kreeg hij telefoon. Aan zijn reactie hoorde je meteen dat er wat mis was.’’



De spelers zien hun Israëlische ploeggenoot zwaar overstuur in het Hebreeuws tegen zijn vrouw vrouw praten. Allemaal kennen ze wel de verhalen uit het buitenland. Dat er bij topvoetballers soms wordt ingebroken tijdens een wedstrijd. Van Ginkel: ,,Je zag het laatst nog bij Ángel Di María en Marquinhos van Paris St.Germain. En toen ik bij Stoke City speelde is het daar ook een paar keer gebeurd. Maar dat het zó dichtbij komt als nu, dat is onwerkelijk. Want Eran kreeg in de bus live mee wat op dat moment bij hem thuis gebeurde.’’