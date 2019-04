PSV won in 2014 voor het laatst in Tilburg

Willem II doet het sinds de winterstop niet veel slechter dan PSV. In de virtuele stand van 2019 staat de ploeg van Mark van Bommel ‘slechts’ derde achter Ajax én AZ met 29 punten uit 14 wedstrijden. Willem II verzamelde 25 punten uit de laatste 14 duels en staat daarmee zesde op de ranglijst van dit kalenderjaar.



Willem II won slechts één van de laatste 25 eredivisieduels met PSV (2 gelijk, 22 verloren). Dat was de 5-0 zege van vorig seizoen. Mede door drie goals van Fran Sol boekten de Tilburgers hun grootste overwinning ooit op PSV, dat op zijn beurt de grootste nederlaag in 53 jaar (5-0 bij Ajax in 1964) leed.



De in de winterstop vertrokken Sol is dit seizoen met 13 goals nog altijd clubtopscorer van Willem II. Alexander Isak staat op 12 treffers. De Zweed scoorde in de laatste 4 thuiswedstrijden voor Willem II.