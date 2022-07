PSV ziet geen probleem in aankoop Guus Til: ‘De FIFA wil graag dat spelers weg kunnen uit Rusland’

Volgens de Eindhovense club is er geen sprake van dat Spartak Moskou zelf of de eigenaar op dit moment voorkomen op een sanctielijst van de Europese Unie of de FIFA. Dat is voor PSV een van de redenen geweest om de koop van Til door te zetten, zo geeft een woordvoerder aan. Het geld voor Spartak wordt geboekt via een Duitse en/of Oostenrijkse bankrekening. Die rekening is van Spartak Moskou.