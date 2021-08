PSV ziet Ihattaren definitief naar Italië vertrekken: ‘We wensen hem veel succes’

Ihattaren is na een roerige periode uit de A-selectie van PSV gezet en had geen enkel perspectief. Verwacht wordt dat de transfer geen hoog bedrag meer oplevert, gezien de situatie van de 19-jarige.



,,Mohamed heeft de afgelopen jaren hoogte- en dieptepunten gekend. Zijn debuut en eerste maanden bij de A-selectie waren veelbelovend. Door omstandigheden is er daarna niet uitgekomen wat er voetbaltechnisch bij Mo zeker in zit. Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats voor Mohamed zelf. We gunnen hem deze transfer en hopen dat hij erin slaagt zijn belofte in Italië in te lossen”, aldus directeur voetbalzaken John de Jong.

Jeugdopleiding

Ihattaren is de op drie na jongste debutant in de geschiedenis van PSV. Hij viel in januari 2019 in tegen FC Groningen en was destijds 16 jaar, 11 maanden en 14 dagen ‘oud’. De middenvelder doorliep tussen 2010 en 2019 nagenoeg alle lichtingen binden de jeugdopleiding van PSV en kwam in het eerste elftal tot 74 wedstrijden. Daarin scoorde Ihattaren tien keer. Namens Jong PSV kwam hij drie keer in actie en was hij drie keer trefzeker.

PSV besloot eind juli om Ihattaren uit de selectie te zetten. Hij had zich kort daarvoor ziek gemeld en ging daarom niet mee naar Istanbul voor de return in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray. Op internet verscheen een dag voor die wedstrijd echter een foto van Ihattaren die bij zaakwaarnemer Mino Raiola in Frankrijk was.

