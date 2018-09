PSV ziet nieuw Europees clubtoernooi wel zitten

Een nieuw Europees clubtoernooi biedt PSV de kans om in de toekomst meer zekerheid te verkrijgen over het spelen van internationaal voetbal, met de bijbehorende inkomsten. De UEFA denkt op dit moment na over de opzet van een derde toernooi, naast de Champions League en Europa League. PSV volgt de opzet en discussies hierover met veel belangstelling, liet de clubleiding gisteren weten bij de presentatie van de jaarcijfers over het vorige seizoen.



Vroeger was sprake van een Europa Cup I, II en UEFA Cup (Europa Cup III). In 1992 ontstond de Champions League in plaats van de Europa Cup 1 en zeven jaar later smolten Europa Cup II en UEFA Cup samen. In 2009 ontstond uit de laatste competitie de huidige Europa League.