PSV zit al weken op slot, vooral op het middenveld

Elftal van de Week: een koningskop­pel en een supertrio

8:44 Samen maakten ze al 28 treffers in de eredivisie dit seizoen, maar wat vooral opvalt in de relatie tussen Heerenveen-duo Sam Lammers en Michael Vlap is de chemie. Na de zege in Den Haag verdiende het nieuwe koningskoppel van Friesland wéér een plekje in het Elftal van de Week.