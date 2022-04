PSV zoekt nieuwe eerste keeper: namen Tim Krul en Jasper Cillessen vallen

PSV gaat voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe eerste keeper, zo is binnen de club al besloten. Bij de Eindhovense club gaat Yvon Mvogo na dit seizoen weg. Hij gaat terug naar RB Leipzig, de club waarvan hij is gehuurd. Daarnaast houdt PSV Joël Drommel nog aan boord, maar er moet voor hem een serieuze concurrent komen die normaal gesproken eerste keeper kan worden.

Intern zijn onder anderen de namen van Jasper Cillessen (32) en Tim Krul (34) gevallen, maar het is nog heel prematuur en lang niet zeker of zij haalbaar zijn. PSV gaat komend seizoen verder met een nieuwe keeperstrainer en wil een andere bezetting van de keepersvloot. Daarbij lijkt het niet logisch dat Vincent Müller nog blijft, omdat de club niet tevreden is over zijn ontwikkeling.

Lees ook PREMIUM PSV-kroonjuwelen Noni Madueke en Ibrahim Sangaré staan op de radar bij Aston Villa

Maxime Delanghe geniet wel vertrouwen, maar voor de lange termijn. Het ziet ernaar uit dat hij komende zomer voor verhuur naar een club op het hoogste niveau in aanmerking kan komen. Dit zou in Nederland of België kunnen, al is ook dit nog allemaal prematuur. Het is aannemelijk dat Kjell Peersman komend seizoen keeper van Jong PSV wordt, waar ook Tyrick Bodak aangesloten blijft.

Afgelopen week vond opnieuw een keeperswissel bij PSV plaats en kreeg Yvon Mvogo het vertrouwen in plaats van Joël Drommel, die dit seizoen 47 officiële wedstrijden onder de lat heeft gestaan en volop kansen kreeg. De ontwikkeling van Drommel bleef achter bij de verwachtingen.

In hoeverre Stefan Ortega van Arminia Bielefeld nog in beeld is, is onduidelijk. PSV meldde zich in de winterstop voor hem, maar de goalie bleek toen niet haalbaar. Hij is na dit seizoen transfervrij en kan uit meerdere aanbiedingen kiezen. PSV zelf is op de achtergrond al volop bezig met de situatie voor komend seizoen.