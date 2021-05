Publiek bij de play-offs: duidelijk competitievervalsing, maar niet over zeuren

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic topfit dankzij vaste rituelen: ‘Altijd met mijn lichaam bezig’

16 mei Als Dusan Tadic (32) vandaag in actie komt tegen Vitesse, heeft de Serviër sinds hij in 2018 Ajacied werd geen eredivisieduel gemist. Over een topfitte routinier, die zweert bij banaan met honing. ,,Ik ben iedere dag bezig met mijn lichaam, van mijn hoofd tot mijn tenen.’’