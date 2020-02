QPR-eigenaar wil FC Den Bosch overnemen

De Tune Group is een vrijetijds- en entertainmentbedrijf dat in 2001 werd opgericht door de steenrijke Maleisische ondernemers Tony Fernandes en Kamarudin Meranun. Het bedrijf is onder meer eigenaar van luchtvaartmaatschappij AirAisa en sinds 2011 ook van Queens Park Rangers. Daar bezit het bedrijf 55 procent van de aandelen.



Als de overname doorgaat ligt een samenwerking tussen QPR en FC Den Bosch voor de hand. Hoe die dan precies vorm zou moeten krijgen, is nog onderwerp van gesprek. De Londense club speelt op dit moment in het Championship, het tweede niveau in Engeland, en bezet daar de 16de plaats (van de 24 ploegen).