Quilindschy Hartman maakt debuut in selectie Jong Oranje voor duels met Noorwegen en Tsjechië

Quilindschy Hartman is opgenomen de definitieve selectie van Jong Oranje. De Feyenoord-verdediger zat net als Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Kjell Scherpen in de voorselectie van het Nederlands Elftal, maar gaat toch met de jonge ploeg mee naar het trainingskamp in Spanje.