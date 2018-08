Quincy Promes verruilt Spartak Moskou voor Sevilla

De 28-voudig Nederlands international speelde 135 wedstrijden voor Spartak Moskou waarin hij 66 keer doel trof. De afgelopen vier seizoenen werd Promes zelfs clubtopscorer van Spartak in de Russische competitie. Twee seizoenen geleden hielp Promes zijn ploeg aan de titel met twaalf goals in 26 wedstrijden.



Promes speelde eerder voor Go Ahead en FC Twente, dat hem in de zomer van 2014 voor 11,5 miljoen euro verkocht aan Spartak Moskou. Promes gaat vier miljoen euro per jaar verdienen, waarmee hij de best betaalde speler in de Sevilla-selectie wordt.



De 26-jarige Promes speelde in de jeugd van Ajax en Haarlem. De Amsterdammer debuteerde bij FC Twente in het betaalde voetbal.