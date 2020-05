Quiz | Hoe vaak werd Feyenoord kampioen van Nederland?

De verjaardag van... Stanley Elbers: ‘Als transfer­vrije speler heb je in deze tijd sowieso niet veel te willen’

14:09 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Stanley Elbers (28), voormalig speler van onder meer Excelsior. Voor de uitbraak van het coronavirus maakte Elbers zijn minuten als huurling voor RKC Waalwijk.